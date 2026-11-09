PNC Financial Services Group Aktie
WKN: 867679 / ISIN: US6934751057
|Frühe Investition
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor 5 Jahren eingebracht
PNC Financial Services Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der PNC Financial Services Group-Aktie betrug an diesem Tag 207,04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,483 PNC Financial Services Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 225,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,86 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 108,86 USD, was einer positiven Performance von 8,86 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von PNC Financial Services Group belief sich zuletzt auf 89,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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