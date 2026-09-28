PNC Financial Services Group Aktie
WKN: 867679 / ISIN: US6934751057
|Rentable PNC Financial Services Group-Anlage?
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28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PNC Financial Services Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades PNC Financial Services Group-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 203,32 USD. Bei einem PNC Financial Services Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,492 PNC Financial Services Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,98 USD, da sich der Wert einer PNC Financial Services Group-Aktie am 25.09.2026 auf 225,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,98 Prozent vermehrt.
Alle PNC Financial Services Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 89,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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