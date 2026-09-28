S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PNC Financial Services Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in PNC Financial Services Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades PNC Financial Services Group-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 203,32 USD. Bei einem PNC Financial Services Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,492 PNC Financial Services Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,98 USD, da sich der Wert einer PNC Financial Services Group-Aktie am 25.09.2026 auf 225,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,98 Prozent vermehrt.

Alle PNC Financial Services Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 89,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at