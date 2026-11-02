PNC Financial Services Group Aktie

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WKN: 867679 / ISIN: US6934751057

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Frühe Investition 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PNC Financial Services Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in PNC Financial Services Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das PNC Financial Services Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die PNC Financial Services Group-Anteile bei 119,85 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investiert hat, hat nun 83,438 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der PNC Financial Services Group-Aktie auf 227,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 012,10 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 90,12 Prozent gleich.

Am Markt war PNC Financial Services Group jüngst 90,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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