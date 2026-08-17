S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PNC Financial Services Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in PNC Financial Services Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 17.08.2021 wurde das PNC Financial Services Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 187,75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,533 PNC Financial Services Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der PNC Financial Services Group-Aktie auf 256,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,87 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für PNC Financial Services Group eine Börsenbewertung in Höhe von 102,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at