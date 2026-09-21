PNC Financial Services Group Aktie
WKN: 867679 / ISIN: US6934751057
|Rentabler PNC Financial Services Group-Einstieg?
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21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert PNC Financial Services Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PNC Financial Services Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die PNC Financial Services Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 90,74 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investiert hat, hat nun 110,205 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 696,50 USD, da sich der Wert eines PNC Financial Services Group-Anteils am 18.09.2026 auf 233,17 USD belief. Damit wäre die Investition um 156,96 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete PNC Financial Services Group eine Marktkapitalisierung von 92,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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