S&P 500-Wert PPG Industries-Aktie: Hätte sich eine Anlage in PPG Industries vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Investoren, die vor Jahren in PPG Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das PPG Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 104,52 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,568 PPG Industries-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 104,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 001,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,14 Prozent angezogen.

Insgesamt war PPG Industries zuletzt 23,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at