PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
|PPG Industries-Investment
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPG Industries von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit PPG Industries-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 103,27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,968 PPG Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 106,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,95 USD wert. Mit einer Performance von +2,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
PPG Industries war somit zuletzt am Markt 23,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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