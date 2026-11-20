Das wäre der Gewinn bei einem frühen PPG Industries-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden PPG Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PPG Industries-Papier 95,19 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die PPG Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 105,053 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 12 496,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118,95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24,96 Prozent.

Der Börsenwert von PPG Industries belief sich jüngst auf 27,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at