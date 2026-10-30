PPG Industries Aktie
WKN: 852026 / ISIN: US6935061076
|Rentabler PPG Industries-Einstieg?
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPG Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Die PPG Industries-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PPG Industries-Anteile bei 97,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 102,617 PPG Industries-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (120,00 USD), wäre die Investition nun 12 314,01 USD wert. Damit wäre die Investition 23,14 Prozent mehr wert.
Am Markt war PPG Industries jüngst 26,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PPG Industries Inc.
Analysen zu PPG Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PPG Industries Inc.
|107,00
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.