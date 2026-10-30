S&P 500-Wert PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PPG Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in PPG Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die PPG Industries-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PPG Industries-Anteile bei 97,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 102,617 PPG Industries-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (120,00 USD), wäre die Investition nun 12 314,01 USD wert. Damit wäre die Investition 23,14 Prozent mehr wert.

Am Markt war PPG Industries jüngst 26,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at