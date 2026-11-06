PPG Industries Aktie

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WKN: 852026 / ISIN: US6935061076

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Lukrative PPG Industries-Investition? 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert PPG Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in PPG Industries von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PPG Industries-Aktie Investoren gebracht.

Am 06.11.2023 wurden PPG Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das PPG Industries-Papier an diesem Tag 127,75 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,783 PPG Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PPG Industries-Papiers auf 123,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3,51 Prozent vermindert.

PPG Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,04 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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