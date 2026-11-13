PPL Aktie

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WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060

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Profitabler PPL-Einstieg? 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PPL von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PPL-Aktie gebracht.

PPL-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 33,15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30,166 PPL-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PPL-Papiers auf 35,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 062,14 USD wert. Damit wäre die Investition 6,21 Prozent mehr wert.

PPL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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