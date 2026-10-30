PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
|PPL-Investmentbeispiel
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PPL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden PPL-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die PPL-Aktie bei 24,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das PPL-Papier investiert hätte, hätte er nun 410,004 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (35,63 USD), wäre das Investment nun 14 608,45 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,08 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von PPL belief sich zuletzt auf 26,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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