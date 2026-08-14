PPL Aktie

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WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060

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PPL-Investment 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PPL von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in PPL eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden PPL-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 29,41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,400 PPL-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PPL-Papiers auf 35,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,32 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21,32 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von PPL belief sich zuletzt auf 26,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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