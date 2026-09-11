PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
|PPL-Performance
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PPL von vor 5 Jahren verdient
PPL-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 29,61 USD. Bei einem PPL-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,772 PPL-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 1 155,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,21 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 155,35 USD, was einer positiven Performance von 15,54 Prozent entspricht.
PPL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,01 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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