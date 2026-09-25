S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PPL von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in PPL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden PPL-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die PPL-Anteile bei 36,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in PPL-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,765 PPL-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 88,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,97 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 11,59 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von PPL belief sich zuletzt auf 24,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at