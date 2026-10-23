PPL Aktie
WKN: 895250 / ISIN: US69351T1060
|Frühes Investment
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Wert PPL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PPL von vor einem Jahr bedeutet
Die PPL-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die PPL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,767 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PPL-Aktie auf 35,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 946,20 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,38 Prozent verringert.
Der PPL-Wert an der Börse wurde auf 26,00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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