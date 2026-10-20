S&P 500-Wert Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Principal Financial Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Principal Financial Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Principal Financial Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,80 USD. Bei einem Principal Financial Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,894 Principal Financial Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 202,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,39 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Principal Financial Group bezifferte sich zuletzt auf 23,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at