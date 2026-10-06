Principal Financial Group Aktie
WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026
|Lukratives Principal Financial Group-Investment?
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Principal Financial Group von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Principal Financial Group-Papier statt. Zum Handelsende stand das Principal Financial Group-Papier an diesem Tag bei 69,89 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Principal Financial Group-Aktie investierten, hätten nun 14,308 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 1 588,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111,03 USD belief. Damit wäre die Investition um 58,86 Prozent gestiegen.
Principal Financial Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,80 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Principal Financial Group Inc.
Analysen zu Principal Financial Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Principal Financial Group Inc.
|97,00
|-1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.