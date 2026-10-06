Principal Financial Group Aktie

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WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026

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Lukratives Principal Financial Group-Investment? 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Principal Financial Group von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Principal Financial Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Principal Financial Group-Papier statt. Zum Handelsende stand das Principal Financial Group-Papier an diesem Tag bei 69,89 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Principal Financial Group-Aktie investierten, hätten nun 14,308 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 1 588,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111,03 USD belief. Damit wäre die Investition um 58,86 Prozent gestiegen.

Principal Financial Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,80 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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