Principal Financial Group Aktie
WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026
|Principal Financial Group-Performance
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Principal Financial Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Principal Financial Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 65,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Principal Financial Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,526 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 172,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,97 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 172,45 USD entspricht einer Performance von +72,45 Prozent.
Der Principal Financial Group-Wert an der Börse wurde auf 24,42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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