Principal Financial Group Aktie

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WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026

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Lukrativer Principal Financial Group-Einstieg? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Principal Financial Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Principal Financial Group-Investment gewesen.

Principal Financial Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Principal Financial Group-Anteile an diesem Tag 66,08 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Principal Financial Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,133 Principal Financial Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 769,07 USD, da sich der Wert einer Principal Financial Group-Aktie am 14.09.2026 auf 116,90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76,91 Prozent zugenommen.

Principal Financial Group war somit zuletzt am Markt 24,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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