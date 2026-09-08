Principal Financial Group Aktie

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WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026

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Langfristige Performance 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Principal Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Principal Financial Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Principal Financial Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.09.2023 wurde das Principal Financial Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Principal Financial Group-Aktie betrug an diesem Tag 75,38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Principal Financial Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,327 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Principal Financial Group-Papiers auf 116,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,79 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,79 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Principal Financial Group eine Marktkapitalisierung von 24,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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