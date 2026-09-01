Principal Financial Group Aktie
WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026
|Rentables Principal Financial Group-Investment?
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Principal Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Principal Financial Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 29.08.2025 wurde die Principal Financial Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 80,51 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Principal Financial Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 124,208 Principal Financial Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 682,77 USD, da sich der Wert einer Principal Financial Group-Aktie am 31.08.2026 auf 110,16 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +36,83 Prozent.
Principal Financial Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,86 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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