S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Progressive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Progressive-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Progressive-Aktie 31,11 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Progressive-Aktie investiert, befänden sich nun 32,144 Progressive-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 548,06 USD, da sich der Wert eines Progressive-Anteils am 04.11.2026 auf 234,82 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 654,81 Prozent angezogen.

Progressive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 132,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at