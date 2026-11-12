S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Progressive-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Progressive eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Progressive-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 221,87 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Progressive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,071 Progressive-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 233,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 525,53 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5,26 Prozent.

Progressive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 134,21 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at