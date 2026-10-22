S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Progressive von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Progressive-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Progressive-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Progressive-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 154,84 USD. Bei einem Progressive-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 64,583 Progressive-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 295,40 USD, da sich der Wert einer Progressive-Aktie am 21.10.2026 auf 221,35 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 42,95 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Progressive bezifferte sich zuletzt auf 128,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at