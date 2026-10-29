S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Progressive von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Progressive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Progressive-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 94,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Progressive-Aktie investiert, befänden sich nun 1,054 Progressive-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 225,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 237,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 137,84 Prozent erhöht.

Insgesamt war Progressive zuletzt 131,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at