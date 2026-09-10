Progressive Aktie

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WKN: 865496 / ISIN: US7433151039

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Frühe Investition 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Progressive-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Progressive-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Progressive-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Progressive-Papier 31,24 USD wert. Bei einem Progressive-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 320,102 Progressive-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 215,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68 982,07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 589,82 Prozent vermehrt.

Progressive wurde am Markt mit 124,60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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