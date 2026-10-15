Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
|Frühes Investment
|
15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Progressive von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Progressive-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Progressive-Papier an diesem Tag bei 226,50 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Progressive-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,415 Progressive-Anteilen. Die gehaltenen Progressive-Aktien wären am 14.10.2026 942,43 USD wert, da der Schlussstand 213,46 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 5,76 Prozent.
Der Progressive-Wert an der Börse wurde auf 129,68 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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