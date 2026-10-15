S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Progressive von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Progressive-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das Progressive-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Progressive-Papier an diesem Tag bei 226,50 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Progressive-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,415 Progressive-Anteilen. Die gehaltenen Progressive-Aktien wären am 14.10.2026 942,43 USD wert, da der Schlussstand 213,46 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 5,76 Prozent.

Der Progressive-Wert an der Börse wurde auf 129,68 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at