S&P 500-Wert Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prologis von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Prologis gewesen.

Am 21.10.2016 wurde die Prologis-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Prologis-Papier an diesem Tag 52,40 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Prologis-Aktie investiert hat, hat nun 1,908 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Prologis-Papiers auf 127,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 243,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 143,26 Prozent vermehrt.

Prologis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 118,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at