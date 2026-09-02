Prologis Aktie
WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036
|Lohnender Prologis-Einstieg?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prologis-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Prologis-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Prologis-Aktie an diesem Tag 111,30 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 89,847 Prologis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (139,68 USD), wäre das Investment nun 12 549,87 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,50 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Prologis belief sich zuletzt auf 132,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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