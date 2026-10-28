Prologis Aktie
WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036
|Investmentbeispiel
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Prologis-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Prologis von vor einem Jahr eingefahren
Prologis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prologis-Anteile betrug an diesem Tag 125,72 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,954 Prologis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 005,97 USD, da sich der Wert eines Prologis-Anteils am 27.10.2026 auf 126,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,60 Prozent vermehrt.
Prologis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 120,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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