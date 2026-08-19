Prologis Aktie
WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036
|Rentable Prologis-Investition?
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prologis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Prologis-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 133,15 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prologis-Aktie investiert, befänden sich nun 0,751 Prologis-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Prologis-Papiers auf 140,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,16 USD wert. Das entspricht einem Plus von 5,16 Prozent.
Prologis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 134,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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