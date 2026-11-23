Prudential Financial Aktie
WKN: 764959 / ISIN: US7443201022
|Prudential Financial-Investment
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential Financial von vor einem Jahr eingefahren
Am 23.11.2025 wurden Prudential Financial-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 106,75 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hat, hat nun 9,368 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 102,86 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Anteils am 20.11.2026 auf 117,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,29 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Prudential Financial eine Marktkapitalisierung von 40,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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