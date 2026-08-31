Prudential Financial Aktie
WKN: 764959 / ISIN: US7443201022
|Lohnende Prudential Financial-Anlage?
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Prudential Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Prudential Financial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 109,66 USD. Bei einem Prudential Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,119 Prudential Financial-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 092,38 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Papiers am 28.08.2026 auf 119,79 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,24 Prozent angewachsen.
Am Markt war Prudential Financial jüngst 41,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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