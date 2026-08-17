Prudential Financial Aktie

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WKN: 764959 / ISIN: US7443201022

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Prudential Financial-Anlage 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prudential Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Prudential Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Prudential Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 106,54 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 93,861 Prudential Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Prudential Financial-Papiers auf 125,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 744,88 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 744,88 USD entspricht einer Performance von +17,45 Prozent.

Jüngst verzeichnete Prudential Financial eine Marktkapitalisierung von 43,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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