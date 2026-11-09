Prudential Financial Aktie
WKN: 764959 / ISIN: US7443201022
|Prudential Financial-Anlage unter der Lupe
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prudential Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Prudential Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Prudential Financial-Papier bei 109,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 91,609 Prudential Financial-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 923,42 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Papiers am 06.11.2026 auf 119,24 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 9,23 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Prudential Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 41,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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