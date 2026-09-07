Prudential Financial Aktie
WKN: 764959 / ISIN: US7443201022
|Rentables Prudential Financial-Investment?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential Financial von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Prudential Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Prudential Financial-Anteile an diesem Tag bei 94,28 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prudential Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 106,067 Prudential Financial-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (122,02 USD), wäre die Investition nun 12 942,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,42 Prozent.
Prudential Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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