Prudential Financial Aktie

Prudential Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 764959 / ISIN: US7443201022

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Rentables Prudential Financial-Investment? 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential Financial von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Prudential Financial-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Prudential Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Prudential Financial-Anteile an diesem Tag bei 94,28 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prudential Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 106,067 Prudential Financial-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (122,02 USD), wäre die Investition nun 12 942,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,42 Prozent.

Prudential Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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