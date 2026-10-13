PTC Aktie

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WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009

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PTC-Investition 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PTC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das PTC-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das PTC-Papier an diesem Tag 45,08 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die PTC-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 221,828 PTC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PTC-Aktie auf 194,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43 121,12 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 331,21 Prozent gesteigert.

PTC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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