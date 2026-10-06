PTC Aktie

PTC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
PTC-Investmentbeispiel 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PTC-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PTC-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PTC-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 119,59 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die PTC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,362 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 192,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 607,66 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,77 Prozent angewachsen.

PTC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PTC Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu PTC Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PTC Inc 171,00 0,00% PTC Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen