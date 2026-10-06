S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PTC-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PTC-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PTC-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 119,59 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die PTC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,362 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 192,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 607,66 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,77 Prozent angewachsen.

PTC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at