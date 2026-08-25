PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
|PTC-Anlage unter der Lupe
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PTC von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden PTC-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die PTC-Aktie an diesem Tag 214,35 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die PTC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,665 Anteilen. Die gehaltenen PTC-Aktien wären am 24.08.2026 719,90 USD wert, da der Schlussstand 154,31 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 28,01 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von PTC belief sich zuletzt auf 16,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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