PTC Aktie

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WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009

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Investmentbeispiel 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Verlust hätte ein PTC-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen PTC-Einstiegs gewesen.

Das PTC-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die PTC-Anteile bei 205,93 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 48,560 PTC-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (135,28 USD), wäre das Investment nun 6 569,22 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34,31 Prozent eingebüßt.

PTC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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