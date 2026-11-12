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WKN: 852070 / ISIN: US7445731067

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Public Service Enterprise Group-Investment im Blick 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Public Service Enterprise Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Public Service Enterprise Group-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Public Service Enterprise Group-Aktie 39,57 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 252,717 Public Service Enterprise Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 74,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 774,32 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 87,74 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Public Service Enterprise Group eine Marktkapitalisierung von 37,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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