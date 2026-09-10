S&P 500-Wert Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Public Service Enterprise Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 10.09.2021 wurden Public Service Enterprise Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Public Service Enterprise Group-Papier an diesem Tag 62,14 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 160,927 Public Service Enterprise Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Public Service Enterprise Group-Aktie auf 72,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 683,30 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 16,83 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Public Service Enterprise Group belief sich jüngst auf 36,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at