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WKN: 852070 / ISIN: US7445731067

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Frühe Anlage 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Wert Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Service Enterprise Group von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Public Service Enterprise Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Public Service Enterprise Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,207 Public Service Enterprise Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,37 USD, da sich der Wert eines Public Service Enterprise Group-Anteils am 26.08.2026 auf 74,03 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 10,63 Prozent gleich.

Public Service Enterprise Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Public Service Enterprise Group Inc. 62,90 -0,91% Public Service Enterprise Group Inc.

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