Aktie
WKN: 852070 / ISIN: US7445731067
|Hochrechnung
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03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Public Service Enterprise Group von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Public Service Enterprise Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 60,50 USD. Bei einem Public Service Enterprise Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,529 Public Service Enterprise Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 73,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 211,90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,19 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Public Service Enterprise Group belief sich zuletzt auf 36,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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