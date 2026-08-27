Aktie
WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090
|Lohnende Public Storage-Investition?
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: Hätte sich eine Public Storage-Anlage von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Public Storage-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Public Storage-Anteile bei 317,69 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Public Storage-Aktie investierten, hätten nun 0,315 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Public Storage-Aktien wären am 26.08.2026 99,90 USD wert, da der Schlussstand 317,37 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 0,10 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Public Storage eine Börsenbewertung in Höhe von 60,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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