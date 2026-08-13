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WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090

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Lukrative Public Storage-Investition? 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Storage-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Public Storage-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.08.2025 wurden Public Storage-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Public Storage-Anteile an diesem Tag bei 283,18 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,531 Public Storage-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 323,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 142,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,27 Prozent.

Der Public Storage-Wert an der Börse wurde auf 60,71 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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