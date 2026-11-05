S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Public Storage von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Public Storage-Aktie Anlegern gebracht.

Am 05.11.2025 wurden Public Storage-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 278,92 USD wert. Bei einem Public Storage-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,585 Public Storage-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Public Storage-Papiers auf 342,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 228,88 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 22,89 Prozent.

Insgesamt war Public Storage zuletzt 62,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at