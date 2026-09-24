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WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090

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Lukratives Public Storage-Investment? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Public Storage-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Public Storage-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Public Storage-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Public Storage-Aktie an diesem Tag 303,88 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Public Storage-Aktie investierten, hätten nun 3,291 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 286,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 943,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,64 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Public Storage bezifferte sich zuletzt auf 54,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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