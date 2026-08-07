PulteGroup Aktie

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WKN: 854435 / ISIN: US7458671010

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Frühes Investment 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren PulteGroup-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das PulteGroup-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das PulteGroup-Papier bei 52,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,886 PulteGroup-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PulteGroup-Aktien wären am 06.08.2026 2 446,65 USD wert, da der Schlussstand 129,55 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +144,66 Prozent.

Zuletzt verbuchte PulteGroup einen Börsenwert von 25,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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